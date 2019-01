Suzuki sponsor di Rds per la Winter Editon 2019

Suzuki sarà sponsor di RDS Play On Tour Winter Edition 2019. La manifestazione, che giunge quest'anno alla sua quinta edizione, vede gli animatori e i conduttori di RDS - 100% Grandi Successi portare musica e intrattenimento in alcune tra le località sciistiche più frequentate d'Italia. Gli appuntamenti in calendario sono sei e coprono tutti i fine settimana di febbraio e i primi due di marzo. In ogni location, lo staff radiofonico farà base nei piazzali a ridosso delle piste e qui allestirà un villaggio RDS. Non mancherà anche uno speciale selfie point, perfetto per realizzare immagini speciali da condividere poi sui canali social, con l'hashtag rdsplayontoursuzuki.



Cuore pulsante di ogni appuntamento sarà il parterre del villaggio, dove sarà allestita una postazione Suzuki. Qui sarà esposto un esemplare diSuzuki Jimny e sarà possibile effettuare i test drive della gamma Suzuki 4WD Allgrip. Al seguito della carovana dell'RDS Play On Tour by Suzuki ci sarà un esemplare di ciascun modello disponibile nel listino della casa di Hamamatsu con la trazione integrale:cIgnis, Swift, Vitara , S-Cross e Jimny.



Le tappe del tour sono: 2/3 febbraio - Prato Nevoso (CN), 9/10 febbraio - Andalo (TN), 16-17 febbraio - Aprica (SO), 23/24 - febbraio - Alleghe (BL), 2/3- marzo - Pejo (TN) e 9/10 marzo - Roccaraso (AQ).