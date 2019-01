Peugeot sui campi da sci con il Rossignol X Color Tour

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Con un weekend di neve a Folgaria, Peugeot ha dato il via con il Rossignol X Color Tour a una stagione sciistica nel segno del divertimento. La formula della manifestazione prevede, infatti, giochi e prove di orientamento, adatte a sciatori di tutte le età e le capacità, anche ai bambini. Protagoniste dell'evento sono le vetture della Casa francese, a partire dalla 2008, utilizzata per far scoprire tramite la realtà virtuale, grazie all'Oculus Rift e all'app Peugeot Amplified Experience, i vantaggi per la sicurezza garantiti dalla tecnologia ADAS. Ci sono poi i Suv 3008 e 5008 a 5 e 7 posti e il nuovo Rifter, una multispazio dal design originale che coniuga spaziosità e versatilità con stile e dotazioni tecniche da sport utility.



''Con 3008 - spiegano dalla Filiale - si gioca con la musica creata per l'occasione allo scopo di fare interagire il pubblico con le varie tecnologie innovative proposte dal Marchio sulle sue vetture. Infine, in un'epoca dominata dai selfie, non poteva mancare una foto ricordo dell'evento. Ma non una foto tradizionale, grazie ad una camera 360 inserita all'interno di SUV 5008, è possibile scattare una foto boot family davvero accattivante''.



Dopo il debutto sulle piste del Trentino, lo scorso 26-27 gennaio, le auto del Leone sono attese nelle prossime settimane ad altri appuntamenti giocosi nelle più rinomate località montane del Paese, con gran finale nella valdostana Pila il 30-31 marzo. La prossima tappa è fissata per il weekend del 2-3 febbraio, in Piemonte, a Bardonecchia, poi, dopo la lombarda Madesimo (9 - 10 febbraio), toccherà in sequenza ad Alleghe (16-17), Roccaraso (23-24), San Martino di Castrozza (2-3 marzo), Cervinia (9-10), Gressoney (16-17), Passo San Pellegrino (23-24). Di volta in volta saranno premiate le prime cinque squadre classificate con omaggi Rossignol mentre per i successi nei giochi sono previsti degli X Bonus Peugeot.



Dieci appuntamenti che offrono anche musica, con i dj di Radio Number, e l'occasione per provare i nuovi sci firmati Rossignol. ''Una formula accattivante - evidenziano da Peugeot -, una via di mezzo tra una caccia al tesoro e una gara di orientamento, naturalmente sulla neve. Il gioco si svolge a squadre di almeno due componenti e consiste nel trovare le X colorate disseminate sulle piste del comprensorio che ospita la manifestazione. Ogni concorrente è munito di un giubbino in TNT - atossico ed eco-friendly, perfetto per essere sporcato di colore - e deve recarsi in tutti i punti colore per poter completare il tracciato''.(ANSA).





