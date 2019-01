Mercedes, una Classe G scolpita nel ghiaccio a Kronplatz

Dopo aver lasciato il segno con i suoi quarant'anni di storia, Classe G torna protagonista sulla vetta di Plan de Corones. Una scalata fino a quota 2.275 per diventare la musa ispiratrice dell'artista internazionale Francesco Falasconi, che ha trasformato oltre 12 tonnellate di ghiaccio in una riproduzione a grandezza naturale dell'icona off-road della Stella. La scultura, realizzata in soli quattro giorni sulla cima di Kronplatz, accanto alla Campana della Concordia, sottolinea il legame che unisce Mercedes ad una tra le mete più ambite per gli sport invernali. Plan de Corones è, infatti, tra le località sciistiche partner del 4MATIC Tour che, per l'intera stagione invernale, vedrà la gamma a trazione integrale della Stella protagonista nelle principali stazioni sciistiche italiane.



L'opera, completata in quattro giorni, rimarrà sulla vetta del Kronplatz fino all'ultima tappa del 4MATIC Tour, in programma dal 14 al 17 marzo sulle nevi della rinomata località altoatesina.



''Classe G vive da sempre un rapporto simbiotico con gli elementi della natura - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia - Questa scultura a grandezza naturale è la perfetta espressione di questo legame e dei valori di forza e purezza che da sempre rappresenta la nostra icona off-road''.