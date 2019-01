Germania: governo non ha in programma limiti velocità

Nel dibattito in corso in Germania sull'eventuale introduzione dei limiti di velocità, il governo tedesco ha dato una riposta definitiva: "il governo non pianifica alcun limite di velocità generale sulle autostrade tedesche". Lo ha affermato il portavoce di Angela Merkel Steffen Seibert, rispondendo a una domanda in proposito nel corso della consueta conferenza stampa dei portavoce del Gabinetto.

"L'introduzione del limite di velocita' non è contenuta nell'accordo di programma della coalizione", ed esistono "misure più intelligenti" per limitare le emissioni. Le riflessioni su questa opzione erano venute fuori proprio da un gruppo di lavoro del governo, che ha proposto di limitare a 130 km/orari la velocità sulle autostrade. Il ministro dei Trasporti, Andreas Scheuer (CSU), si era detto subito contrario.