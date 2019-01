CarNext a Milano investe 10 milioni, poi Roma e Verona

Il gruppo olandese LeasePlan ha aperto a Milano uno spazio CarNext, la divisione per la vendita dei veicoli di alta qualità, investendo circa 10 milioni. Entro l'anno il programma è di aprire spazi simili a Roma e Verona.

"Crediamo nel territorio di Milano già da tempo - afferma Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan Italia durante l'inaugurazione del nuovo spazio in via Cassinis, nello 'storico' stabile per il mondo dei motori che ospitò l'importatore e distributore 'Achilli motors' - e per questo abbiamo voluto valorizzare questa realtà che costituisce per noi una forte attrattiva. Dai quartieri del business, dove nel 2015 abbiamo investito con una nuova sede commerciale in viale Bodio, alla zona meridionale milanese, che abbiamo voluto riqualificare con l'apertura di questo store, confermiamo la nostra volontà di investire su Milano che rappresenta una forte attrattiva per la visibilità dei nostri brand e per la rappresentanza di clienti sul territorio", conclude Viano.