Viadotto E45: transito vie alternative si complica per neve

Situazione resa più difficile dalla neve per il traffico sulle strade alternative all'E45, chiusa all'altezza del viadotto del Puleto, nell'Aretino: le precipitazioni proseguono da stamani, già caduti 10 centimetri.

Le forti nevicate interessano nell'aretino l'Alta Val Marecchia sul passo di Viamaggio, l'alta valle del Savio sul versante romagnolo e il passo dei Mandrioli che unisce Casentino a Valtiberina, rendendo pesante il transito per gli automobilisti costretti a percorrere i valichi per coprire le distanze tra Arezzo e la Romagna.

Le strade alternative sono aperte e accessibili con catene e gomme termiche ma i tempi di percorrenza per bypassare il tratto di superstrada interdetto alla circolazione sono molto lunghi.

La polizia stradale consiglia di utilizzare l'A1 per superare l'Appennino in direzione sud.(ANSA).