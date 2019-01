Proposta della Lega, azzerare bollo alle auto storiche

Azzerare il bollo per le auto e le moto storiche. Lo chiede un emendamento della Lega al dl Semplificazioni, in una versione riformulata, che ancora deve essere esaminato dalle commissioni in Senato. La misura riguarderebbe gli "autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di prima immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni".

Con la legge di bilancio il bollo per i veicoli storici era già stato dimezzato e così conseguentemente ora raddoppierebbero gli oneri, salendo da circa 2 a circa 4 milioni di euro all'anno.

Alle coperture si provvede utilizzando un fondo del ministero dell'Economia per "il finanziamento di nuove politiche di bilancio e il rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri".