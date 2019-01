Opel, 'tedesca per tutti': via alla campagna per i 120 anni

'Opel. Nata in Germania. Dedicata a tutti noi'. Questo il claim della campagna pubblicitaria con la quale la casa di Russelsheim apre i festeggiamenti per i 120 anni di produzione automobilistica che ricorrono proprio nel 2019.

"Nella nuova campagna si vede come Opel abbia sempre offerto tecnologie innovative - ha dichiarato Tobias Gubitz, Director Brand Strategy and Marketing Communications - Siamo molto vicini ai nostri clienti, indipendentemente dal paese di residenza. Ogni regione presenta delle peculiarità specifiche che vengono tenute in considerazione al momento di sviluppare ogni nostra vettura". La nuova campagna, sviluppata in collaborazione con l'agenzia McCann di Francoforte, è partita in Germania il 25 dicembre sulle televisioni, le radio e i social media.

I festeggiamenti per l'anniversario sono accompagnati dagli allestimenti '120 Years'. Queste edizioni speciali di Opel Karl, Corsa, Astra, Insignia, Zafira, Crossland X, Mokka X e Grandland X sono già ordinabili e offrono tanti equipaggiamenti hi-tech e numerose dotazioni specifiche di design e di comfort. Le vetture hanno un ruolo da protagonista nella campagna televisiva, online e radio. Da gennaio saranno presenti anche nelle pubblicità sulla stampa e in affissione. In Germania le pubblicità compariranno anche durante le partite casalinghe della Bundesliga delle squadre partner di Opel, ossia il Borussia Dortmund 09 e lo 1. FSV Mainz 05.