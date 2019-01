Smog: A Torino restano solo blocchi traffico livello 'bianco'

Almeno fino a giovedì a Torino restano in vigore solo le limitazione al traffico previste dal livello zero (bianco), cioè il blocco totale di tutti i veicoli Euro 0 e quello parziale dei diesel euro 1,2 e 3 dalle 8 (per i veicoli commerciali il blocco è invece nelle fasce orarie 8.30-14 e 16-19).

I dati sulla qualità dell'aria a Torino "mostrano - spiega una nota della Città - la permanenza delle micropolveri sotto ai valori indicati dalla Commissione europea come limite massimo per la salvaguardia della salute delle persone".