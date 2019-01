Al via incontri per rottamazione veicoli commerciali in Piemonte

Inizia la campagna di comunicazione e di informazione sul bando regionale che stanzia 4 milioni di euro per la rottamazione di veicoli diesel che, per tipo di motorizzazione e per percorrenza chilometrica, risultano più inquinanti, oltre a essere utilizzati quali diretto strumento di lavoro da parte delle imprese. Il provvedimento è stato pubblicato a dicembre sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte. L'istruttoria del bando è condotta da una commissione appositamente individuata da Unioncamere, che organizzerà una serie di incontri rivolti ai potenziali beneficiari del bando: il primo sarà a Cuneo il 21 gennaio.

"L'obiettivo che ci siamo preposti, insieme a quello della conversione dei motori, è anche quello di promuovere la rottamazione dei veicoli diesel più vetusti e incentivare l'acquisto di nuovi mezzi, meno inquinanti e più performanti,così come definito dall'accordo di bacino padano per il risanamento atmosferico - spiega l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia - La Regione Piemonte mette a disposizione fino a 10.000 euro a fondo perduto per singolo contributo, anche cumulabile con altri incentivi".