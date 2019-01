Suzuki lancia campagna comunicazione per gamma hybrid

Per il lancio della gamma Suzuki Hybrid sul mercato italiano, la casa di Hamamatsu presenta la nuova campagna di comunicazione, ideata e sviluppata assieme all'agenzia Clicking Adv Srl, con l'obiettivo di rafforzare e far evolvere il concept creativo che associa la filosofia ibrida al brand automobilistico.

Il 'Think Hybrid' viene raccontato da scene differenti: un volto femminile durante una performance di powder painting, un violoncellista alternativo, una sposa con le sneakers, una ballerina classica che si esibisce in una location onirica e una coppia che inizialmente sembra sdraiata su un prato, ma che, tramite un gioco di prospettive, si rivela essere davanti a un giardino verticale urbano.

Nella seconda parte dello spot, una sequenza di scene in dinamica delle auto della gamma Suzuki Hybrid: Ignis, Swift e Baleno trasforma il pensiero in azione 'Drive Suzuki'.

La colonna sonora è stata creata ad hoc per il film ed esprime il concetto di ibrido: la musica classica iniziale, suonata dal violoncellista in sync, si mescola nella seconda parte del film ad una musica pop coinvolgente ed un coro che ne aumentano il ritmo.