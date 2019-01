Smog: a Vicenza rimane blocco per i diesel Euro4

L'Arpav ha comunicato che nel territorio comunale di Vicenza e negli altri centri della provincia, nonostante le previsioni di pioggia, viene confermato il livello di "allerta arancione" per il Pm10, secondo quanto previsto dal nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Da qui la decisione di mantenere le limitazioni aggiuntive alla circolazione dei veicoli attualmente in vigore, che prevedono il "blocco" fino ai mezzi diesel privati Euro4, almeno fino al nuovo bollettino Arpav che sarà emesso lunedì 21 gennaio.