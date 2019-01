Peugeot, Accorsi e 208 protagonisti di 'spy story' a Roma

Peugeot punta sulla sua best-seller 208 per il lancio di un nuovo spot tv, 100% made in Italy. Per l'occasione, l'auto sarà affiancata sul set dal Brand Ambassador Peugeot, Stefano Accorsi. Dopo il successo di 'Veloce come il vento', il regista Matteo Rovere e Stefano Accorsi tornano quindi insieme per il nuovo progetto Peugeot #Mission208.



Il marchio ha realizzato, con tre tagli diversi di 15, 30 e 45 secondi, un 'corto' avvincente e tutto da scoprire. Girato a Roma, vede protagonista Stefano Accorsi alle prese con una missione: scoprire chi ha rubato la sua identità e, soprattutto, la sua Peugeot 208. Il nuovo episodio ha tutti i connotati di una vera e propria spy story: dalle coinvolgenti note di Run boy run dei Woodkid, all'inseguimento notturno tra le due auto. Non manca poi il colpo di scena finale, perché, sotto la maschera del falso Accorsi, ecco comparire lei, Debora Franchi, alias Camilla, l'addetta del Car Valet che, già nel primo episodio, aveva provato a rubare l'auto dell'attore. Anche stavolta, infatti, la ragazza non riesce a resistere alla tentazione di guidare la Peugeot 208 con il suo rivoluzionario Peugeot i-Cockpit e, pur di farlo, si traveste da Stefano Accorsi.



Dietro il progetto, due giorni di riprese, decine di comparse e una troupe di oltre quaranta persone che hanno lavorato senza interruzione per due intere notti per realizzare uno spot davvero avvincente. La nuova campagna è stata ideata e realizzata da Peugeot Automobili Italia in collaborazione con Havas Milan, dai direttori creativi Salvatore Zanfrisco e Chiara Monticelli, con l'art director Oscar Colapinto e la copywriter Eleonora Giugliano, la casa di produzione è Groenlandia. La campagna di comunicazione #mission208 è declinata, oltre che su tv, anche su radio, digital e social.