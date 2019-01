In GB esplode boom affitto di aree private per parcheggiare

Complici la stretta sulla sosta lungo le strade pubbliche e, soprattutto, una crisi economica generalizzata, in Gran Bretagna sta esplodendo il fenomeno dell'affitto di aree private - come i vialetti e i piazzali davanti alle case - agli altri automobilisti. Secondo le ultime statiche diffuse da YourParkingSpace.co.uk, sito specializzato nel far incontrare domanda e offerta in questo ambito, nel 2018 i sudditi della Regina Elisabetta II hanno realizzato guadagni per 15 milioni di sterline (circa 17 milioni di euro) sfruttando gli spazi liberi davanti alle case o altre possibilità di parcheggio, come cortili e magazzini, messe a disposizione degli automobilisti. Lo scorso anno, specifica YourParkingSpace, sono stati 29.621 i cittadini britannici che si sono registrati su questo sito, con un incremento del 41% rispetto al 2017. Le località interessate al fenomeno - si legge nel comunicato - non sono soltanto oltre a Londra le grandi città come Manchester, York, Bristol, Birmingham, Edinburgh, Leeds, Reading, Liverpool e Oxford, ma anche piccoli centri vicini alle stazioni ferroviarie e agli aeroporti. E' il caso di Crawley, che è a due passi dallo scalo di Gatwick.