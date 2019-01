Fca: Manley, rivediamo piano Italia dopo ecotassa

Fca sta rivedendo il suo piano di investimenti in Italia dopo il via libera alle tasse sugli acquisti di auto di cilindrata medio-alta e diesel. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, secondo quanto riporta la Reuters sul proprio sito. "Lo stiamo rivedendo. Fino a che la revisione non sara' ultimata non posso commentare ulteriormente".

"Comprendiamo le motivazioni di Fca, ma noi non siamo disposti a mettere in discussione il piano industriale che ci è stato presentato a Mirafiori e che prevede 5 miliardi di investimenti dal 2019 al 2021. Quel che è certo è che faremo tutto il possibile per evitare che ciò accada". E' il commento del segretario generale della Uilm, Rocco Palombella.

Con il blocco degli investimenti pronti a mobilitazione, dice la Fiom." L'amministratore delegato di Fca da Detroit ha valutato positivamente la vendita di Magneti Marelli, i risultati finanziari per proprietà e azionisti, ma ha anche dichiarato che sono in discussione piano di investimenti, industriale e occupazionale in Italia. Queste dichiarazioni mettono a rischio l'occupazione per i lavoratori degli stabilimenti italiani che da anni sono in cassa integrazione perché i piani industriali dichiarati non sono stati realizzati" afferma Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive.