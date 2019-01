Primo risarcimento per le buche a Roma

Primo risarcimento a Roma per i danni provocati dalle buche: un automobilista si è visto riconoscere un indennizzo di 760 per la foratura di un pneumatico a causa del dissesto sulle strade della capitale. Lo rende noto il Codacons che ha assistito il cittadino nella causa contro il comune di Roma.

La vicenda, sostiene all'associazione dei consumatori, risale allo scorso 5 marzo: l'automobilista ha forato il pneumatico e danneggiato il cerchio dopo aver preso una buca - che non era indicata da alcun segnale stradale - in via di Santa Palomba ed è stato costretto a chiedere l'intervento del carro attrezzi.

L'automobilista si è così rivolto al Codacons che ha presentato la richiesta d'indennizzo al Comune di Roma e oggi ha ottenuto il risarcimento: la compagnia assicurativa ha riconosciuto a un indennizzo pari a complessivi 760 euro, di cui 641 euro per i danni subiti e 119 euro per spese legali.