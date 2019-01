Non paga 5.000 euro pedaggi autostrada, denunciato

Ha accumulato 5.000 euro di pedaggi autostradali non pagati, superando i caselli a bordo di un suv con targa straniera intestato a un parente della moglie.

Per questo un commerciante di 48 anni, residente a Pontassieve (Firenze), è stato denunciato dai carabinieri per truffa. Nei suoi confronti è scattata anche la maxi multa da 1.500 euro prevista dal decreto sicurezza, per aver circolato con una vettura immatricolata all'estero pur essendo residente in Italia. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.