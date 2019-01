Fiat Panda raggiunge quota 5 milioni di clienti

TORINO - Dal 1980 sono 5 milioni gli italiani che hanno acquistato la Fiat Panda. Dal 2012 è l'auto più venduta in Italia. Per celebrare questo record Fiat lancia una promozione speciale per la gamma Panda con un extrasconto su tutte le versioni a metano e gpl. Nei fine settimana 19-20 e 26-27 gennaio i concessionari Fiat faranno conoscere nei dettagli la promozione su Panda e il prodotto disponibile per la pronta consegna.



Oltre che prima city-car a trazione integrale (1983), la Panda è anche stata la prima del suo segmento a conquistare il prestigioso 'Car of the Year' (2004), e nello stesso anno, la prima city-car a raggiungere i 5.200 metri del campo base sull'Everest. La serie di record continua nel 2006, quando Fiat Panda è stata la prima city-car con alimentazione a metano a venire prodotta su larga scala. Ancora nel 2013 è stata la prima della sua classe a introdurre la frenata automatica di emergenza. E lo scorso anno la serie speciale Panda Waze - la Panda più social di sempre - è stata protagonista a Pandino (Cremona) del più grande raduno al mondo di Panda con 365 esemplari differenti provenienti da tutt'Europa.