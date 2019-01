I 100 anni di Citroen, un 2019 di raduni ed eventi

Un calendario ricco di eventi per celebrare il centenario di Citroen. Il primo appuntamento di quest'anno sarà al Retromobile, dal 6 al 10 febbraio al Paris Expo Porte de Versailles. Per questo appuntamento dedicato agli appassionati della storia dell'auto, Citroën prevede uno stand 'speciale centenario' di 1.200 metri quadrati, con 30 modelli iconici, suddivisi in 3 categorie: veicoli di serie, concept car e racing.

Ad aprile a Parigi partirà invece il Citroen Rent&Smile Origins, iniziativa inedita che consentirà ai clienti di selezionare i veicoli e prenotarli online sulla piattaforma internet dedicata per provare l'esperienza di guidare una Citroën d'epoca. Da maggio sui social un omaggio alla storia del marchio del double chevron che non passa mai di moda: l'iniziativa si chiama appunto 'Di Generazione in Generazione' e consente ai clienti fedeli a Citroen da generazioni, di testimoniare in video il loro attaccamento alla marca. I filmati, trasmessi sui social network, metteranno in luce la passione che Citroën riesce a suscitare in tutto il mondo.

Evento a sorpresa, invece, lo Street Burst Day che si terrà a giugno in una location ancora non precisata. Si tratta di un'iniziativa senza precedenti: durante la notte, Citroën 'occuperà' una strada per esporre 100 Citroën che rappresentano i 100 anni della marca. Modelli provenienti dal Conservatoire del Brand o forniti da collezionisti, oltre a concept-car. E ancora campagna social con la raccolta di testimonianze dei citroenisti e degli appassionati dei modelli storici. Poi dal 19 al 21 a La Ferté-Vidame - Eure-et-Loir l'evento imperdibile: 'Le Rassemblement du Siècle', raduno organizzato dai collezionisti (' che si terrà sul leggendario tracciato di La Ferté-Vidame, la segretissima e storica pista prove della marca su cui venne messa a punto la 2CV). Questo raduno internazionale promette di entrare nella storia per più di una ragione: per gli 11.000 collezionisti previsti, quasi 5.000 auto esposte e fino a 50.000 visitatori attesi nel corso delle tre giornate.

Il Centenario sarà anche l'occasione per Citroen di proporre la sua visione futura presentando due concept inedite: Concept #1 (febbraio), presentata a febbraio ed esposta in prima mondiale a Ginevra (marzo), Concept #2(maggio), presentata a Parigi in prima mondiale nel mese di maggio, questa concept-car incarnerà l'ultra-comfort secondo Citroën. Altre iniziative, nel corso dell'anno, riguarderanno il mondo del racing, la rete commerciale ed una dedicata campagna di comunicazione che in Francia è partita già a dicembre 2018.