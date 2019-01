Peugeot, a sei anni dal lancio prodotta milionesima 2008

A sei anni dal debutto sul mercato, il suv Peugeot 2008, uno dei best-seller del marchio del leone, festeggia l'uscita della milionesima unità dalle linee di produzione del sito di Groupe PSA di Mulhouse. Jean-Philippe Imparato, direttore del marchio Peugeot, ha consegnato alla signora C. Jung le chiavi della milionesima Peugeot 2008.



Oggi Peugeot 2008 è prodotta in tre continenti - Europa, Cina e America Latina - ma la sua storia inizia nel 2013 nel sito industriale di Mulhouse, il sito che oggi festeggia la milionesima unità prodotta del modello. Con oltre 1.210.250 unità complessivamente prodotte nel mondo, il suv 2008 ha convinto rapidamente i clienti di tutti i mercati in cui è commercializzata. Il suo successo continua e 2008 occupa un posto sul podio delle vetture del segmento B-suv a livello europeo. In Italia, 2008 è arrivata alla soglia delle 120 mila unità vendute ed è anche grazie a lei che la gamma suv del Leone è molto apprezzata anche nel nostro Paese.



Attualmente, Peugeot 2008 viene prodotta in 780 esemplari al giorno nel sito di Mulhouse. Nel 2018, sono stati prodotti in totale 193.000 veicoli.