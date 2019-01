Toninelli, obiettivo blocco aumento pedaggi tutto 2019

"Abbiamo evitato gli aumenti per circa il 90% delle autostrade italiane, almeno fino al 30 giugno, ma abbiamo l'obiettivo ambizioso di estendere il blocco a tutto il 2019. Sottolineo che gli aumenti sono stati scongiurati e non sospesi in quanto, differentemente dal passato, questi aumenti non potranno comportare un incremento tariffario". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli al question time alla Camera, sottolineando che il ministero è al lavoro per per la riduzione o l'eliminazione degli incrementi dei pedaggi anche per il restante 10% della rete autostradale".