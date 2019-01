Troppe Pm10 a Treviso, blocco anche diesel Euro 4

In comune di Treviso la concentrazione di polveri sottili Pm10 ha superato la soglia di 50 microgrammi per metro cubo per quattro giorni consecutivi e le misure antismog si intensificano.

Dall'8 gennaio e fino a nuove disposizioni, dalle 8,30 alle 18,30, su tutto il territorio sarà interdetta la circolazione anche di mezzi privati diesel classificati Euro 4, oltre a quelli delle categorie inferiori, dei motori a benzina Euro 0 ed Euro 1 e di ciclomotori e motoveicoli a due tempi Euro 0.

Il Comune di Treviso informerà tempestivamente, attraverso i canali digitali, ogni ulteriore variazione di livello della qualità dell'aria.