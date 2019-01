Ruba gomme ad auto per sostituire le sue usurate, un arresto a Pisa

La sua auto aveva le gomme usurate e ha pensato di sostituirle rubando gli pneumatici di un'auto in sosta in un parcheggio a ridosso della stazione ferroviaria di Pisa. Protagonista dell'episodio un georgiano che è stato sorpreso in flagranza di reato e arrestato dalla polizia.

E' stata una residente della zona a insospettirsi quando ha visto dalle sue finestre l'uomo intento a cambiare le gomme in orario notturno, così ha chiamato il 113 e una volante ha colto sul fatto l'uomo che aveva appena smontato una gomma e si accingeva a fare altrettanto con le altre tre. Il georgiano, giunto in Italia nei giorni scorsi e senza precedenti, aveva scelta un'auto compatibile con la sua. Il mezzo dell'uomo è stato sequestrato insieme a un kit professionale per la sostituzione degli pneumatici composto da un crick, una chiave inglese, uno svita-bulloni e un set di brugole.