Smog: a Milano da domani tornano circolare euro 4 diesel

Il livello delle polveri sottili a Milano e nei Comuni della provincia è rientrato al di sotto della soglia di allarme, e dunque da domani saranno disattivate le misure di primo livello previste dal Protocollo Aria, sottoscritto dalle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Questo significa che da domani, spiegano Regione e Comune, potranno tornare a circolare i veicoli privati euro 4 e non sarà più in vigore l'obbligo di non superare i 19 gradi nelle case e nei negozi, così come rientra il divieto di usare sistemi di riscaldamento a legna non efficiente.