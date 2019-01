Per 20 km contromano su statale nel Brindisino, fermata da Ps

Una donna di 60 anni ha percorso contromano in auto circa 20 chilometri sulla corsia di sorpasso della statale 379 prima di essere intercettata e fermata la notte scorsa da agenti della Polstrada. Con la donna in auto viaggiava la sorella 46enne disabile.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'auto era già stata avvistata a Brindisi prima di essere bloccata, attorno alle 2,30, all'altezza di Carovigno. La donna ha spiegato ai poliziotti di essere diretta a Lecce e di non aver capito che, invece, si stava dirigendo verso Bari.

Per i due agenti non è stato facile arrestare la corsa dell'auto, anche a causa della pioggia e delle raffiche di vento. I poliziotti hanno prima lampeggiato, poi con la loro auto hanno bloccato e frenato la corsa dell'auto che viaggiava sempre contromano sulla corsia di sorpasso. Un agente ha poi preso il posto della donna alla guida per rimettere il veicolo nel giusto senso di marcia e l'altro ha provveduto a segnalare quanto accadeva alle auto in circolazione, schivandole diverse volte. Alla donna, che appariva in stato confusionale, è stata ritirata la patente e comminata una multa.