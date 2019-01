Tesla, consegne Model 3 sotto le attese

Tesla ha consegnato nel quarto trimestre 63.150 Model 3, meno delle 63.698 attese dagli analisti. Nell'aggiornare sull'andamento delle consegne, Tesla annuncia un taglio dei prezzi di 2.000 dollari per le sue auto negli Stati Uniti. I dati affondano i titoli Tesla, che nelle contrattazioni che precedono l'apertura dei mercati arrivano a perdere il 5,05%. ''Le consegne'' complessive ''nel quarto trimestre sono salite a 90.700 unita', l'8% in più rispetto al nostro precedente record del terzo trimestre'' afferma Tesla in una nota, sottolineando che oltre alle 63.698 Model 3 sono state consegnate 13.500 Model S e 14.050 Model X.

''Restano significative opportunita' per un aumento delle vendite del Model 3 con l'espansione sui mercati internazionali. Le consegne internazionali in Europa e Cina inizieranno nel febbraio 2019'' afferma Tesla in una nota. I traguardi centrati da Tesla nel 2018 ''rappresentano l'anno di maggiore crescita nella storia dell'industria automobilistica. Abbiamo iniziato il 2018 con un tasso di consegne di circa 120.000 veicoli l'anno e abbiamo chiuso a piu' di 350.000 veicoli. Il risultato e' che stiamo iniziando ad avere un impatto tangibile nell'accelerare il mondo verso l'energia sostenibile''