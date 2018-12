In auto su pista aeroporto Hannover, arrestato

Diversi voli sono stati sospesi allo scalo internazionale di Hannover dopo che un uomo alla guida di un'auto ha tentato di entrare nell'area di stazionamento dell'aeroporto. Secondo quanto riferisce l'agenzia Dpa, l'uomo è stato subito fermato. L'incidente ha provocato una serie di disagi allo scalo con diversi voli cancellati o in forte ritardo anche se i terminal rimangono aperti. Aperta un'indagine.

in un tweet, la polizia conferma di essere riuscita a fermare l'uomo, che guidava un'auto con targa polacca, e di averlo arrestato. I voli, hanno poi spiegato, in arrivo e in partenza sono stati sospesi mentre le indagini proseguono, riferisce la Bbc online. Al momento, le autorità non hanno detto se l'incidente allo scalo di Hannover possa essere collegato al terrorismo. Proprio una settimana fa, la polizia tedesca aveva annunciato che stava rafforzando le misure di sicurezza negli aeroporti del Paese per timore di atti terroristici.