A Natale la gita in carsharing dura di più e costa meno

Da Natale all'Epifania, Capodanno compreso, il carsharing Car2Go regala ai propri abbonati tariffe scontate per le gite fuori porta, con l'opportunità di utilizzare i propri veicoli per un periodo prolungato da 24 sino a 72 ore consecutive. Grazie alla nuova promozione, valida dal 21 dicembre sino a domenica 6 gennaio 2019, è così possibile partire per il ponte natalizio, per un weekend lungo o per raggiungere gli amici in montagna o al mare per la festa dell'ultimo dell'anno, usando una delle vetture condivise della società del gruppo Daimler. Il tutto risparmiando sino a 83 euro. Lo sconto è massimo per i noleggi che iniziano o terminano in aeroporto.



Per la Smart a due posti, la ForTwo, durante le feste di fine anno il pacchetto di 24 ore viene proposto a 59 euro anziché gli usuali 79 euro, con 200 km inclusi. Il nuovo noleggio di 48 ore con 400 km inclusi costa 109 euro con partenza e arrivo in città, 99 euro se l'inizio o la fine del viaggio è in aeroporto.



Infine, il 72 ore che comprende 600 km viene proposto rispettivamente a 159 euro e 149 euro.



Per la Smart a quattro posti, la ForFour, a parità di durata temporale e percorrenze sono richiesti nell'ordine 69 euro anziché 84 euro, 119/109 euro e 169/159 euro.



Non sono previsti, invece, sconti per la Cabrio e neppure prolungamenti di noleggio: per la scoperta a due posti la proposta più lunga rimane, quindi, la 24 ore, a 109 euro con 200 km inclusi.



Da Car2Go sottolineano come non siano previste penali se nel periodo di noleggio con i pacchetti natalizi si esce dall'area operativa cittadina, a patto di riportarvi l'auto a fine noleggio per concluderlo lanciandola libera per gli altri utenti. Questo permette, appunto di prendere una Smart ForTwo o ForFour per andare fuori porta e festeggiare con gli amici, anche ad alcune centinaia di chilometri di distanza. Il pacchetto massimo della durata di tre giorni, infatti, include 600 km: superata la percorrenza a forfait viene applicata per i chilometri aggiuntivi e senza penali la tariffa "lunga distanza" di 0,29 euro al km.



Nessun problema, poi, per chi decidesse di prolungare i festeggiamenti oltre il previsto. "In caso di sforamento di tempo, - chiarisce l'operatore - una volta passato il limite orario, verrà applicata la tariffa media al minuto" che è di 0,24 euro/min, da aggiungere al costo del pacchetto. (ANSA).