Sindaco contro giudice pace, multe sono legittime

Presa pubblica di posizione del sindaco di Montelupo Fiorentino (Firenze) Paolo Masetti, nei confronti del giudice di pace di Empoli (Firenze) relativamente ai contenziosi legati alle contravvenzioni per eccesso di velocità rilevate da un autovelox collocato lungo la strada statale 67 'Tosco Romagnola'. L'amministrazione municipale, in una nota, spiega che "il problema nasce dall'accoglimento da parte del giudice di pace di Empoli dei ricorsi fatti da alcuni cittadini: la mancanza delle distanze previste dal codice della strada per la collocazione della segnaletica sono all'origine di questa decisione.

In realtà ogni qual volta il Comune è ricorso in appello, il tribunale ordinario di Firenze lo ha accolto, respinto l'opposizione in primo grado e quindi confermato la validità della collocazione del rilevatore di velocità".



"Mi permetto di invitare il giudice di pace di Empoli a valutare con attenzione gli annullamenti delle sanzioni - ha detto il sindaco Masetti - che hanno come risultato un ritardo nei tempi di riscossione delle multe, un aggravio sul sistema giudiziario e, in ultima analisi, un danno sia all'ente che ai cittadini".