Rc Auto: Codacons, aumenta forbice tra le città italiane

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Giusto eliminare le ingiustificate discriminazioni nel settore dell'Rc Auto, ma i provvedimenti allo studio del Governo potrebbero determinare rincari delle tariffe a danno delle regioni con le tariffe oggi più convenienti, mentre la scatola nera non ha prodotto finora gli effetti sperati". Lo afferma il Codacons, commentando le dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. "Sul fronte delle tariffe la forbice tra le varie città d'Italia continua ad aumentare - spiega il presidente Carlo Rienzi - In base all'ultimo rapporto Codacons, che ha elaborato i dati Ivass, a livello regionale gli automobilisti della Campania, con un premio medio più alto d'Italia e pari a 532,9 euro, pagano l'80,3% in più rispetto a chi risiede in Valle d'Aosta, regione più economica in tema di Rc auto (295,6 euro). A livello provinciale a Napoli si paga l'assicurazione il 111,3% in più rispetto alla città più economica che risulta Oristano, e la forbice continua ad estendersi nonostante a Caserta e Napoli, rispettivamente il 60% e il 54% delle polizze contratte preveda la scatola nera".

"La scatola nera, quindi, non ha abbattuto le tariffe e il rischio concreto è che i provvedimenti del Governo e la tariffa unica annunciata da Luigi Di Maio possano produrre distorsioni del mercato, con rincari dei prezzi per le città che vantano le polizze più convenienti", conclude. (ANSA).