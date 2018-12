Mercedes,Classe A miglior veicolo testato nei test Euro Ncap

Mercedes Classe A premiata per la sua sicurezza. Per l'organizzazione Euro Ncap la compatta della stella si è aggiudicata il titolo di miglior veicolo testato quest'anno, posizionandosi anche al primo posto nel suo segmento, grazie ai risultati più che positivi nella sessione di crash test.



La nuova Classe A, sottoposta alle prove, ha ottenuto le cinque stelle. ''Questo premio Euro Ncap, di cui siamo felici, è il riconoscimento degli eccellenti standard di sicurezza dei nostri veicoli'' ha precisato Rodolfo Schoneburg, responsabile della sicurezza passiva e delle funzioni del veicolo presso Mercedes Benz. ''Tuttavia i crash test standardizzati - ha aggiunto - rappresentano solo un piccolo campione degli incidenti reali che possono accadere su strada: per questo motivo, il marchio protetta tutte le sue serie di modelli utilizzando circa 40 diverse possibili situazioni di incidenti''. Euro Ncap (European New Car Assessment Programme) è un'organizzazione di ministeri dei trasporti europei, club automobilistici e associazioni assicurative. Effettua crash test e valuta la sicurezza del veicolo in base ai sistemi di sicurezza disponibili.