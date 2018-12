I Supereroi in mostra al Museo Piaggio

Da venerdì 20 dicembre fino al 31 gennaio 2019 si tiene la mostra 'Supereroi al Museo Piaggio. I fumetti di Giovanni Timpano', in programma da venerdì fino al 31 gennaio 2019. La mostra, a ingresso gratuito, presenta al pubblico l'opera del disegnatore Giovanni Timpano, calabrese di nascita ma toscano d'adozione, che da qualche anno lavora con successo per il mercato americano del fumetto, prestando la sua matita alla realizzazione di storie di alcuni dei più celebri personaggi del genere, da Batman a The Shadow, da Lone Ranger a Doc Savage, da Green Hornet a The Avenger. In esposizione ci più di 50 tra tavole e copertine realizzate da Timpano per le maggiori major americane, a cominciare da una ventina di preziosi disegni originali dedicati alla miniserie del 2018 The Shadow/Batman, un lavoro sceneggiato per Dc Comics da Steve Orlando che vede la convivenza dei due amatissimi supereroi.

Non mancha una sezione dedicata a illustrare il processo di creazione delle tavole finali, dalle bozze iniziali alla chinatura fino alla coloratura finale, opera del colorista. Nella sala proiezioni viene proiettato il documentario Non smettere di disegnare (2015) di Giacomo Becherini, un'indagine sul percorso artistico che porta alla creazione di un disegno a partire dall'esperienza personale di professionisti che operano in Toscana come Daniele Caluri, Alberto Pagliaro, Tuono Pettinato, Stefano Casini, Giovanni Timpano, Francesco Ripoli e Maddalena Carrai. La mostra dell'opera di Timpano è accompagnata dall'esposizione di due Vespa artistiche della collezione del Museo Piaggio, dipinte a mano dall'artista Germana Triani per la 6sensi Eventi di Luca Soldati e dedicate al tema del fumetto: la Vespa 50 Special 'Mickey Mouse' del 2013 e la recentissima Vespa 50 Special SuperHero (2018), illustrata con i coloratissimi disegni dei più amati supereroi americani. A completare, due sculture dello scenografo bolognese Andrea Poggipollini, creature fantastiche realizzate in collaborazione con l'artista Adrian Tranquilli che fanno convivere personaggi dei fumetti e capolavori della scultura classica.