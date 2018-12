Toninelli, la battaglia ai furbetti della targa estera dà risultati

"Sono molto soddisfatto nel dirvi che la nostra battaglia contro i furbetti della targa straniera sta dando i primi ottimi risultati". Lo scrive il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli su Facebook, sottolineando che "con noi questi furbetti hanno finito di fare i loro comodi: la norma che abbiamo scritto è entrata da poco in vigore ma già sta facendo la differenza. Dalle notizie che mi arrivano, molte sono le persone che si stanno mettendo in regola e diverse quelle sanzionate, come è giusto che sia, con multe salatissime e il sequestro del mezzo, che potrebbe tramutarsi in confisca".



"Nel decreto sicurezza abbiamo inserito una norma che, con alcune dettagliate deroghe, vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di girare con veicoli a targa estera", ricorda il ministro, spiegando che "tante, troppe persone, pur vivendo e lavorando in Italia girano con un mezzo con targa straniera: in questo modo non pagano in Italia né l'assicurazione né il bollo né tantomeno eventuali multe". Le persone che girano con targa estera, prosegue il ministro, "eludono il fisco, danneggiando tutti noi e tante aziende italiane oneste". "Crediamo fermamente nell'importanza di difendere a spada tratta i diritti dei cittadini - conclude - ma anche, al contempo, la necessità del rispetto, da parte di tutti, delle regole. Solo così si può consolidare quella cultura della legalità che è alla base di un Paese civile come la nostra meravigliosa Italia".