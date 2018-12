PSA: premio Autobest Best Buy a Berlingo, Combo Life e Rifter

Il Premio Autobest Best Buy car of Europe, riconoscimento assegnato da una giuria composta da 31 media europei, è andato alla nuova generazione di Citroën Berlingo, Opel Combo Life e Peugeot Rifter. Si tratta di un premio che ricompensala core model strategy di Groupe PSA,che prende in considerazione le aspettative deiclienti sin dalla progettazione dei veicoli. ''Groupe PSA è molto fiero di questo riconoscimento assegnato da una giuria composta da esperti del settore automobilistico. Questo nuovo premio ricompensa il lavoro delle equipe e illustra la pertinenza delle nostre scelte di sviluppo, effettuate nell'ambito della nostra Core Model Strategy: proporre l'offerta più adatta ai nostri clienti, differenziare i nostri marchi e aumentare l'efficienza dei nostri investimenti e delle nostre risorse dedicate'' dichiara Olivier Bourges, direttore dei Programmi e della Strategia di Groupe PSA. Dal 2001, il premio Autobest 'Best Buy car of Europe' ricompensa i modelli di veicoli che offrono il migliore rapporto prezzo/prestazioni/equipaggiamenti. Le vetture in competizione sottoposte al voto di 31 giornalisti specializzati, provenienti da 31 paesi europei, sono valutate in base a 13 criteri: qualità-prezzo, design, comfort, tecnologie, qualità dei servizi, disponibilità dei pezzi di ricambio nella rete di distribuzione.



Dopo l'esito dei test comparativi tra i 6 finalisti, il modello che ottiene il maggior numero di voti si aggiudica il titolo di questa prestigiosa elezione.