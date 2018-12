Nasce Mercedes Benz Truck Italia,sarà divisione indipendente

Daimler annuncia una rivoluzione all'interno dell'azienda. Nel mese di luglio 2018, il Board of Management e il Consiglio di Supervisione di Daimler AG hanno approvato la nuova struttura societaria del Gruppo che prevede tre entità legalmente distinte-Mercedes-Benz AG per le divisioni Cars e Vans, Daimler Truck AG per le divisioni Trucks e Buses e Daimler Mobility AG per Daimler Financial Services AG- sotto l'egida di Daimler AG. La fase di implementazione denominata 'Project Future' della nuova struttura societaria è iniziata nel 2018 e dovrà essere sottoposta all'approvazione degli azionisti all'assemblea generale annuale di Daimler AG nel 2019. In ambito europeo, alcuni paesi hanno avuto la possibilità, in accordo con Daimler, di attuare questo processo e la divisione Trucks di Mercedes-Benz Italia ha deciso di cogliere questa opportunità per offrire soluzioni sempre più mirate alle esigenze propri clienti. A partire dal primo gennaio 2019, - come annunciato dal managing director di Mercedes Benz Truck, Maurizio Pompei, nel corso della conferenza stampa di fine anno organizzata a Roma dalla divisione italiana della casa di Stoccarda - nascerà infatti, Mercedes-Benz Trucks Italia S.r.l., società legalmente indipendente.



'Project Future' rientra nella strategia aziendale delle '5C' (case, core, culture, company, customers), finalizzata a preparare Daimler per le sfide e le opportunità della nuova era del settore automotive. Nell'autunno 2017 erano state avviate le prime misure preparatorie per trasformare le attuali divisioni Cars and Vans e Trucks and Buses in entità legalmente indipendenti. In quest'ambito, è stata attuata la due diligence più approfondita nei 130 anni di storia aziendale di Daimler. Con la nuova struttura, Daimler prevede di conferire maggiore libertà imprenditoriale alle divisioni, avvicinandole ulteriormente ai mercati e ai clienti e consentendo loro di stringere partnership in modo più rapido e snello. Dopo l'approvazione da parte degli azionisti, all'assemblea generale annuale di Daimler (prevista a maggio del prossimo anno), la nuova struttura sarà stata completamente finalizzata, Mercedes-Benz AG e sarà responsabile della divisione Mercedes-Benz Cars & Vans e Daimler Truck AG per le divisioni Daimler Trucks & Buses.