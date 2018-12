OnePlus-McLaren, insieme all'insegna della velocità

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - OnePlus e McLaren insieme all'insegna della velocità. Lanciano lo smartphone OnePlus 6T McLaren Edition. "E' il nostro dispositivo più veloce e più all'avanguardia di sempre", dice Pete Lau, Ceo di OnePlus. Lo smartphone a bordo ha la tecnologia Warp Charge 30, la modalità di ricarica OnePlus che "offre una carica della durata di un giorno in soli 20 minuti" e anche "una potenza multitasking grazie alla memoria da 10 GB di RAM". Il colore distintivo di McLaren, il Papaya Orange, corre intorno al bordo inferiore del dispositivo prima di sfumare nel nero. Il motivo presente sotto al vetro posteriore del telefono è fatto con la fibra di carbonio di McLaren, la tecnologia al centro di tutte le auto fin dal 1981, anno in cui è stata introdotta nel design delle auto di Formula 1. Nella scatola, inoltre, c'è il logo McLaren, l'iconico Speedmark, ricreato in fibra di carbonio F1 AA, lo stesso materiale usato per la McLaren MCL33 2018 Formula 1. Con il dispositivo si trova anche un libro che celebra la storia di entrambe le aziende. "Ringraziamo OnePlus per aver colto il nostro spirito in modo accurato e per aver portato potenza e velocità senza pari nel nuovo device", afferma Zak Brown, Ceo di McLaren Racing. OnePlus 6T McLaren Edition sarà disponibile in Europa, Nord America e India dal 13 dicembre. Presto sarà anche in Cina. In Italia il prezzo è di 709 euro.





