Oggi a Roma stop alla circolazione per i veicoli più inquinanti

Oggi a Roma blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. Il blocco riguarda dalle ore 7.30 alle ore 20.30: ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina euro 2.

Dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30: autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) euro 3. Le categorie di veicoli previste dall'ordinanza sindacale si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a benzina pre euro 1 e euro 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) pre euro 1, euro 1 e euro 2.

Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell' Ordinanza Sindacale che si può reperire on line sul sito di Roma Capitale. Inoltre, gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

Il provvedimento urgente si è reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla legge per l'inquinamento da polveri sottili.