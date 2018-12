La Tesla spaziale tra le foto scientifiche più belle del 2018

La Tesla spaziale lanciata dalla Space X mentre si allontana dalla Terra pilotata dal manichino Starman, i colori spettacolari nei quali è stato fermato il passaggio da un semplice organismo unicellulare a un organismo più complesso, un cacciatore di fossili immerso nel paesaggio surreale del californiano Kootenay National Park, in Canada: sono alcune delle foto scientifiche più belle del 2018, nella classifica proposta dalla rivista Science.

L'acqua è protagonista della foto di un uomo su un'isola artificiale a Gunari, in Bangladesh, costruita per proteggere la costa dall'innalzamento del livello del mare causato dai cambiamenti climatici. Dall'acqua al fuoco, come quello che avvolge il Museo Nazionale brasiliano a Rio de Janeiro. Nella foto si vedono alcune statue avvolte da fumo e fiamme che hanno distrutto o danneggiato molti dei 20 milioni di reperti che erano conservati nel museo, tra cui il più antico fossile umano scoperto nell'America Latina.

Nella galleria anche foto di bambini, come quella di un piccolo di 6 settimane e della sua mamma, che in Nigeria ricevono farmaci antiretrovirali per evitare la trasmissione del virus dell'Hiv da madre a figlio, e quella di un gruppo di bambini in Papua Nuova Guinea fra le principali vittime della frambonesia, la malattia tropicale trasmessa dal batterio Treponema pallidum e che si spera di sradicare con una massiccia campagna di prevenzione.

Suggestiva anche la foto robot moscerino costruito dai ricercatori dell'università olandese di Delft, che ricorda un minuscolo drone.