Citroen White Cruise, C5 Aircross arriva al circolo polare

La White Cruise entra in una nuova dimensione. Citron C5 Aircross 71 N Limited Edition ha passato i 6633'39" di latitudine nord del mitico Circolo Polare Artico. Con l'Atlantic Road ormai alle spalle, Max e Chiara si sono imbarcati sul mitico battello postale della Hurtigruten, un vero must di ogni esperienza norvegese che si rispetti. Una notte intera in nave, prima di sbarcare a Trondheim e riprendere il viaggio a bordo della Citron C5 Aircross 71 N Limited Edition.



È stata una mattinata nuvolosa e dal freddo pungente, quella in cui il nuovo suv del Double Chevron ha superato i 6633'39" di latitudine nord, poggiando le sue gomme chiodate sul Circolo Polare Artico. Qui le temperature toccano i-16 e la neve è incessante. Giunti sulla costa, gli esperti viaggiatori hanno attraversato le acque del Mare di Norvegia, alla volta delle Isole Lofoten, perle galleggianti caratterizzare da fiordi profondi e colonie di uccelli marini. Ad accoglierli, la più grande delle sorprese: l'aurora boreale. Uno spettacolo danzante indescrivibile che infuoca di luce verde il cielo terso sopra Reine.



Il mattino seguente, il cielo si è richiuso in un grigio sempre più scuro che presto si è trasformato in neve. Neve che ha fatto da sfondo fino a Svolvr, tipica località della Norvegia settentrionale e città più antica del Circolo Polare Artico, ennesima tappa di avvicinamento alla grande meta di Capo Nord.