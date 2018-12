Europcar, 16 nuovi franchisee per noleggio a livello globale

Europcar Mobility Group annuncia l'apertura di nuovi franchisee in 16 Paesi attraverso i suoi brand Europcar, Goldcar, InterRent e Buchbinder, continuando così ad espandere la propria presenza internazionale.



Il gruppo è ora in grado di offrire i suoi servizi di car rental ad una customer base ancora più ampia grazie alle nuove aperture: in Israele, Brasile, Russia, Colombia, Kenya, Azerbaijan, Singapore, Nepal e Sri Lanka con il brand Europcar; in Montenegro con Goldcar; in Finlandia, Portogallo, Islanda e Repubblica Ceca con Buchbinder e alle isole Mauritius e in Libano con InterRent. ''Siamo orgogliosi di aver rafforzato la presenza dei nostri brand in 16 Paesi - ha detto Marcus Bernhardt, Europcar Mobility Group Managing Director BU International Coverage - Il nostro obiettivo è quello di garantire a tutti i clienti gli standard di qualità del nostro servizio. A partire dal 2019 porteremo avanti il nostro ambizioso piano di sviluppo con l'obiettivo di raggiungere, entro il 2020, una presenza globale in 170 Paesi''.