Partnership Aston Martin con hotel di lusso Waldorf Astoria

ROMA - Aston Martin Lagonda e il colosso dell'hotellerie di lusso Waldorf Astoria Hotels & Resorts - che fa parte del Gruppo Hilton - hanno annunciato una nuova partnership globale della durata di 4 anni. L'accordo prevede la possibilità per il costruttore britannico di auto sportive di utilizzare - attraverso un programma denominato Waldorf Astoria Driving Experience - le più suggestive location della catena di alberghi per proporre test esclusivi riservati ai clienti, sfruttando la naturale condivisone delle reciproche esperienze nel settore del lusso. Waldorf Astoria - che sarà anche sponsor dei programmi sportivi di Aston Martin Racing, e in particolare delle attività svolte con l'Aston Martin Vantage GTE - avrà il compito di ospitare Vip e altri invitati nelle lounge allestite nei principali campi di gara, compresa la celebre 24 Ore di Le Mans.



Inoltre Waldorf Astoria diventerà partner, già di prossimi mesi, del programma The Art of Living by Aston Martin che prevede esclusive esperienze di guida e di turismo, alcune delle guali ospitate in destinazioni Waldorf Astoria in tutto il mondo. ''Aston Martin Lagonda è stata una scelta naturale per una partnership di questa portata - ha detto Dino Michael, global head Waldorf Astoria Hotels & Resorts Hilton - Alla Waldorf Astoria, l'esperienza e il servizio sono al centro di tutto quello che facciamo, e uesta collaborazione offre la rara opportunità per i nostri ospiti di vivere esperienze indimenticabili nelle nostre proprietà in tutto il globo''.