Mitsubishi, Outlander PHEV premiato da riviste e mercati

ROMA - Mitsubishi Outlander PHEV premiata dai lettori tedeschi di Off Road nella categoria 'Alternative Powertrain' nell'ambito dei riconoscimenti 2018 della rivista.



Il suv ha ottenuto anche il riconoscimento Green suv of the Year 2019 del Green Car Journal negli Stati Uniti. Al Salone Auto Mobility di Los Angeles, Outlander PHEV ha ricevuto il massimo dei voti in una lista con alcuni dei più grandi OEM del mondo, ed è stato apprezzato per la capacità di alzare il livello in fatto di prestazioni rispettose dell'ambiente ad un costo affrontabile per i consumatori.



Non solo premi ma anche riconoscimenti da parte del mercato e in particolare di quello canadese dove, per la prima volta in assoluto, un veicolo ibrido plug-in ha raggiunto le 5.000 vendite nell'anno solare. In Europa, invece, sono stati venduti tra gennaio e novembre 2018 21.634 Outlander PHEV - un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.





