Citroen, C5 Aircross 71° N in viaggio verso capo Nord

ROMA - La White Cruise continua la sua marcia verso Capo Nord. A bordo della Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition, i viaggiatori Max e Chiara hanno affrontato il paesaggio della storica Atlantic Road in compagnia di Alberto Naska, influencer esperto e appassionato di gare e motori.



Dopo essere partiti da Milano lo scorso 28 novembre e aver percorso 1.798 km, Max Gionco e la sua compagna Chiara, in compagnia di Alberto Fontana, in arte 'Naska', influencer esperto e appassionato di motori, continueranno la loro 'traversata' fino a Capo Nord per altri 2.200 chilometri.



Avvolti dai sedili Advanced Comfort, i viaggiatori hanno vissuto al massimo questa esperienza unica, mantenendo sempre elevati gli standard di sicurezza grazie soprattutto all'assetto ben posizionato su ruote di grandi dimensioni (chiodate, per l'occasione), una distanza dal suolo di 23 cm e la posizione di guida rialzata: tutti elementi che, in questo specifico contesto, hanno permesso all'equipaggio di godersi appieno la sensazione incredibile di dominare la strada e di guidare in mezzo al mare. Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition dispone inoltre di efficienti aiuti alla guida, tra cui il Regolatore di velocità Attivo con funzione Stop & Go e Fari fendinebbia con funzione Cornering Light. Dotazioni che la rendono una vettura ideale per affrontare le condizioni più critiche.





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: