Programma Usato FirstHand festeggia 100mila unità vendute

Sono già 100mila gli italiani che circolano guidando un'auto premium acquistata di seconda mano grazie al programma FirstHand creato sette anni fa da Mercedes-Benz Italia. FirstHand ha rivoluzionato le regole dell'usato premium, presentando un'offerta di servizi mai sviluppati prima, ponendosi come punto di riferimento per l'intero settore con l'obiettivo di assicurare una risposta sempre qualificata, competente e orientata alla massima correttezza e collaborazione. L'elevato numero delle auto vendute da FirstHand rappresentano una dimostrazione di grande fiducia che gli italiani hanno riposto nei valori che da sempre rappresentano l'unico programma di usato garantito in linea con la Carta dei servizi OkCodacons. ''Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto - ha dichiarato Massimiliano Luigi Gardoni, responsabile remarketing e used car Mercedes-Benz Italia - Un risultato che premia l'innovazione di un programma costruito attraverso una forte catena di valori che i nostri Clienti riconoscono e apprezzano''. Tranquillità e costi certi sono assicurati ai Clienti FirstHand grazie ad una garanzia unica per ampiezza e trasparenza, con durata fino a 48 mesi con chilometraggio illimitato. Per essere certificata FirstHand, ogni vettura deve superare ben 100 approfonditi controlli che coinvolgono ogni aspetto del veicolo, dalla meccanica alle sospensioni, dai cristalli ai rivestimenti interni. La massima trasparenza della proposta è uno dei punti che caratterizzano il programma FirstHand rispetto alla concorrenza.



Per ogni vettura, è possibile conoscere il 'curriculum vitae' dettagliato in termini di intervalli di manutenzione, passaggi di proprietà ed eventuali interventi tecnici su carrozzeria, scocca, interni e meccanica: tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria. Tra le altre caratteristiche distintive del programma FirstHand figurano, inoltre, il soccorso stradale 24 ore su 24 su tutto il territorio europeo e la vettura sostitutiva. Con Smart Matching, Smart assicura lo stesso eccellente servizio offerto ai clienti che acquistano un esemplare nuovo. Con una copertura di oltre 46 dealer FirstHand sul territorio italiano, isole comprese, ogni cliente ha una concessionaria vicina e dedicata dove trovare la propria vettura garantita FirstHand. La ricerca è disponibile anche online su usato.firsthand.it, una piattaforma facile ed intuitiva che consente di individuare la propria vettura ideale grazie a pochi, semplici filtri quali modello, range di prezzo, area geografica o colore.