Consumer Guide: Chrysler Pacifica e Ram 1500 sono 'Best Buy'

Due modelli della gamma FCA negli Stati Uniti, la monovolume Chrysler Pacifica e il pick-up Ram 1500, hanno conquistato due primi posti nella classifica dei Best Buy Awards, il premio organizzato dall'autorevole rivista Consumer Guide Automotive. In particolare Chrysler Pacifica (offerta in Usa anche nella variante Hybrid) è stata nominata per il terzo anno consecutivo migliore modello da acquistare nelle categorie Family VehicleeMinivan, mentre il Ram 1500 si è aggiudicato il Best Buy Award forLarge Pickup Truck, conquistando questo titolo per l'undicesima volta consecutiva dal 2008. ''Vincitrice per il terzo anno di fila del trofeo Best Buy - ha dichiarato Tom Appel, editore di Consumer Guide Automotive - Pacifica livelli di eccellenza nell potent e nei consumi assieme eccellenti qualità dinamiche e un ineguagliabile elenco di caratteristiche su misura per là famiglia, il tutto 'impacchettato' in un elegante contenitore. Nel caso di Ram 1500 - ha proseguito Appel - grazie all'eccellente restyling del model year 2019, la versione sul mercato offre un netto miglioramento nella robustezza rispetto al precedente, con un imbattibile rapporto tra caratteristiche dinamiche e facilità di guida, assieme ad un alto livello di raffinatezza, di qualità degli interni e di dotazioni uniche''.