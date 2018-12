World Car Awards, anche Jeep Cherokee e Wrangler in finale

Ci sono anche Jeep Cherokee e Wrangler tra le finaliste dei World Car Awards, che verranno assegnati il 17 aprile 2019 in concomitanza con il New York International Auto Show. Con la riunione a Los Angeles dei 48 giornalisti internazionali, provenienti da 18 differenti Paesi, che fanno parte della giuria e che sono stati preceduti da un altro 'panel' con 86 esperti, si è conclusa la fase preliminare di questi importanti trofei (sei le categorie previste). L'evento organizzato al Salone di Los Angeles ha la finalità - ricorda un comunicato degli organizzatori - di far conoscere alla stampa internazionale modelli che non sono venduti nei loro mercati, così da poter valutare, come nella finalità del concorso, le migliori auto del mondo nelle rispettive categorie. Questa la lista dei modelli selezionati per la successiva fase di giudizio: Acura RDX, Audi A1, Audi A6, Audi e-Tron, Audi Q3, Bmw 3 Series, Bmw i8 Roadster, Bmw X2, Cadillac XT4, Citroen C5 Aircross, Dacia Duster, Ford Focus, Genesis G70, Honda Clarity Plug-In Hybrid, Honda Clarity Plug-In Hybrid, Hyundai AH2, Hyundai Nexo, Hyundai Santa Fe, Infiniti QX50, Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, Kia Ceed/Forte, Kia Niro EV, Kia Soul, Lexus ES, Lexus UX, Mercedes A-Class, Nissan Altima, Nissan Kicks, Peugeot 508, Seat Arona, Subaru Forester, Suzuki Jimny, Toyota Avalon, Toyota Corolla Hatchback, Toyota Rav4, Volvo S60/V60 e Volvo XC40.