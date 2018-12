Da Suzukièsport 40mila euro alle associazioni dilettantistiche

E' partita l'edizione 2018 di 'Suzukièsport', l'iniziativa con cui la Filiale italiana del Costruttore nipponico offre dallo scorso anno contributi di sostegno a fondo perduto a società dilettantistiche, iscritte a federazioni aderenti al Coni. Quest'anno il budget è di 40.000 euro, da suddividere tra 15 beneficiari, inquadrati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nella Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), nella Federazione Ciclistica Italiana (FCI), nella Federazione Italiana Canottaggio (FIC) e nella Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Solo tre realtà amatoriali per ogni categoria potranno ottenere l'assegno. Per partecipare ci si deve iscrivere al portale www.suzukiesport. Il via è stato dato il 2 dicembre, vince chi ottiene più "click" entro il 27 gennaio. "E' un progetto solidale - spiegano dalla Filiale della Casa di Hamamatsu - che mira a coinvolgere tutti gli sportivi, dai tifosi, agli appassionati. Sarà possibile raddoppiare il valore del proprio voto, cliccando 'Mi piace' sulla pagina Facebook di Suzuki, e triplicarlo, condividendo il voto sulla propria bacheca FB e attraverso gli altri canali social. Gli utenti potranno quadruplicare il valore del voto condividendo una foto inerente all'associazione e all'iniziativa e quintuplicarlo pubblicando un video".



L'iniziativa è sostenuta da personaggi di rilievo del mondo sportivo italiano, come Giuseppe Abbagnale, indimenticato campione del canottaggio oggi presidente della Fic, Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale Italiana di ciclismo, Carolina Kostner, medaglia olimpica del pattinaggio artistico su ghiaccio, il team Ecstar, impegnato nel campionato di Moto GP, e il Torino Football Club.



"L'Italia - Sottolineano da Suzuki - è un Paese di sportivi e di tifosi, le risorse per le associazioni sportive dilettantistiche non sono mai abbastanza. Da questa considerazione prosegue anche quest'anno l'operazione solidale, attraverso cui Suzuki dona a 15 realtà 40.000 euro totali a sostegno delle loro attività".