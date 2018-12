Citroen, la C5 Aircross 71° N di Fabio Volo approda a Oslo

È arrivata a Oslo la C5 Aircross 71° N Mimited Edition, la versione di pre-lancio del nuovo suv Citroën, protagonista di White Cruise, il viaggio all'insegna dell'avventura, iniziato a Milano il 28 novembre e destinato a Capo Nord.



In un paesaggio circondato dai ghiacci artici, con il freddo che regna sovrano, protagonista d'eccezione di questa tappa è Fabio Volo, scrittore e conduttore radio-televisivo. Il testimonial di Citroën porterà a termine la sua 'impresa' alla guida di C5 Aircross 71° N Limited Edition (ordinabile già da adesso), in compagnia di Max Gionco e della sua compagna Chiara.



L'avventura, in un ambiente particolarmente ostile, caratterizzato dal freddo, da una luminosità limitata che riduce la visibilità durante la guida e dai ghiacci che spesso ricoprono le strade, può essere seguita sui Social Media di Citroën Italia (#whitecruiseadventure).



In vendita al prezzo di 33.700 euro, C5 Aircross 71° N Limited edition è equipaggiato con motore BlueHDi 130 S&S, supportato da cambio automatico EAT8, l'Efficient Automatic Transmission a 8 rapporti con Comando Shift and Park by wire, che offre efficienza e piacere di guida con consumi di carburante ridotti e inserimento fluido delle marce.



A disposizione anche cerchi in lega 19'' ART, Hands-free opening tailgate, ruotino di scorta e tetto in vetro panoramico apribile di grandi dimensioni che inonda di luce l'abitacolo e consente di godersi a pieno la vista sugli scenari sorprendenti di queste latitudini. La sicurezza è l'elemento che non può mancare in condizioni meteo avverse. Ecco perché questa versione è dotata di numerosi aiuti alla guida, come Keyless Access & Start, retrocamera Vision 180°, fari fendinebbia con funzione Cornering Light, Active Safety Brake e sistema attivo di sorveglianza dell'angolo morto. A questi si aggiungono: regolatore di velocità attivo con funzione Stop & Go, commutazione automatica dei fari, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, Driver Attention Alert con funzione video, Highway Driver Assist.