Mercedes, rinnovata la partnership con 4Matic Ski School

Si rinnova per altri due anni la partnership che permetterà agli oltre 400 maestri delle 8 4Matic Ski School, di contare sulla sicurezza garantita da Vito 4x4, equipaggiato con la trazione integrale 4Matic firmata Mercedes-Benz. Gli 8 Vito Tourer 4X4 assicureranno gli spostamenti dei maestri, garantendo la massima sicurezza e comfort su neve, ghiaccio e non solo. Con il rinnovo di questa partnership, Mercedes-Benz si conferma leader nel settore automotive per la fornitura alle scuole sci.



''Con il rinnovo di questa partnership, Mercedes-Benz Van conferma la propria presenza nel mondo dello sport - ha dichiarato Dario Albano Direttore Mercedes-Benz Vans Italia - Grazie alla trazione 4Matic, che offre il massimo della sicurezza in diverse condizioni di guida, Vito 4X4 sarà un grande alleato per tutte le scuole sci partner di Mercedes-Benz''.



Le località sciistiche coinvolte nella 4Matic Ski School sono Ponte di Legno, Tonale, Dolomiti-Alta Badia, Sciliar 3000, Contea Bormio, Ovindoli, Arabba e Terminillo.