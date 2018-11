Salone di Torino, l'edizione 2019 sarà il Festival del Car Design

TORINO - Parco Valentino diventa Festival of Design e avrà l'obiettivo di raccontare il design a 360°, con eventi ed esposizioni nelle piazze e nelle vie cittadine. Lo ha annunciato oggi il presidente del comitato organizzatore del Salone dell'Auto Andrea Levy durante un incontro con la sindaca Chiara Appendino e l'assessore Alberto Sacco. "Oltre cento saranno i prototipi, le concept car e le one-off - ha spiegato Levy - che saranno in mostra e che racconteranno il car design, patrimonio torinese e italiano conosciuto in tutto il mondo. Molta attenzione sarà dedicata alle macchine a propulsione elettrica e alle vetture ibride, protagoniste del focus auto elettriche che si svolgerà il 22 e il 23 giugno. Si tratta di una kermesse - ha concluso - che promuove la mobilità integrata e la sostenibilità ambientale".



La sindaca ha confermato come la mobilità del futuro sia al centro dell'attenzione della Città. "Torino - ha detto - è, oltre che città manifatturiera, centro di cultura, di richiamo turistico, polo della ricerca scientifica e il legame con l'industria resta molto stretto a conferma della vocazione di Torino che da città dell'automotive diventerà sempre più città della mobilità sostenibile. Questa kermesse riscuote una crescente attenzione internazionale e - ha concluso - nel 2019 sarà legata ai festeggiamenti di San Giovanni, con eventi che saranno promossi in diverse zone della città".